Закон о мобилизации: юрист рассказал, могут ли работники ТЦК применять силу

К их полномочиям относятся информативные меры уведомления, в частности, оформление повесток.

После вступления в силу нового закона о мобилизации для работников ТЦК расширили некоторые полномочия.

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Юрист Иван Карнаух объяснил 24 Канала по расширению полномочий работников ТЦК.

Он заявил, что в вопросе о применении силовых методов при вручении повесток ничего не изменилось из предыдущей редакции.

В частности, доставление в помещения ТЦК. Такой процедуры, как государственное принуждение в виде административного задержания или ареста, работники ТЦК не могут осуществлять. Даже после внесения изменений их полномочия именно в этой компетенции не изменились.

Юрист заявил, что к их полномочиям относятся информативные меры уведомления, в частности, оформление повесток.

"Полиция имеет право предпринимать такие меры принуждения, как административный арест, когда они сопровождаются правовыми основаниями. Для того чтобы эти основания были, необходимо сообщить лицу, что ТЦК обратилась в органы полиции о возможном совершении конкретным лицом нарушения правил военного учета, например, неявку для обновления данных", — заявил юрист.

Если такая информация попала правоохранителям, вам могут сказать, что вы находитесь в розыске согласно данным информативной базы.

Но такое решение возможно только на основании определения следственного судьи и при наличии уголовного производства. В других случаях речь идет о доставке лица в ТЦК, но оно должно быть добровольным.

"Если происходит силовое задержание, то даже у работников полиции нет таких полномочий, не говоря уже о работниках ТЦК и СП", – отметил юрист.

Поэтому необходимо фиксировать такие преступные действия путем видеофиксации, если стали свидетелем или жертвой таких ситуаций. А в дальнейшем нужно обязательно обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о совершении преступления, о превышении пределов полномочий, о незаконных похищениях и т.д.

"Только после того, как были зафиксированы соответствующие события из-за обращения с заявлениями, можно рассчитывать на дальнейшее привлечение таких лиц к уголовной или дисциплинарной ответственности", – подчеркнул Иван Карнаух.

Напомним, ранее сообщалось, кому не нужно идти в ТЦК по новому закону о мобилизации.

Кроме того, мы ранее информировали, что Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК.

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