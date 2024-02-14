Закон о мобилизации задерживается: когда его собираются принимать

Принятие законопроекта о мобилизации в Украине снова отложили – теперь документ планируют рассмотреть только в начале марта.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Мобилизационный закон задерживается. По реалистическому сценарию — рассмотрение будет где-то в начале марта", — написал он в своем Telegram.

Напомним, ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщал, что законопроект №10449 об усилении мобилизации должен был быть проголосован Верховной Радой Украины до конца февраля, подписанный в начале марта и через месяц – в начале апреля – вступить в действие.

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