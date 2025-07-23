Закон о НАБУ и САП: генпрокурор сделал заявление о влиянии на международное сотрудничество

Генеральный прокурор Руслан Кравченко

Реклама

Принятый закон об уменьшении полномочий НАБУ и САП не ухудшит отношений с международными партерами.

В этом убеждал на брифинге в среду, 23 июля, генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает Укринформ.

По его словам, накануне у него состоялась по этому поводу встреча с представителями G7, а также представителем посольства Европейского Союза, на которой также присутствовали глава СБУ Василий Малюк и директор ГБР Алексей Сухачев.

Реклама

«На закрытой встрече им рассказали о ходе досудебных расследований, об установленных фактах [в отношении отдельных работников НАБУ]… и послы поняли, что досудебные расследования проходят объективно, дополнительных замечаний к СБУ, ГБР, Офису генерального прокурора у послов не было», — заявил Кравченко.

Он заверил, что была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве.

«Я считаю, что у нас хороший диалог с нашими международными партнерами. Я считаю, что он не ухудшится, потому что все прозрачно и понятно, и все институты продолжают работать», — сказал он.

Генпрокурор добавил, что послы с пониманием отнеслись к тому, что вопрос принятого закона «не к нам, а в Верховную Раду, и они будут проводить консультации, встречи по этому законопроекту».

Реклама

Руслан Кравченко уточнил, что вчера стороны «больше общались о следственных действиях, о принятых решениях по уголовным производствам, о работниках НАБУ».

Напомним, 22 июля Верховная Рада Украины приняла скандальный закон №12414, который вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования определенных уголовных правонарушений во время военного положения.

Около полуночи 22 июля принятый парламентом закон подписал президент Владимир Зеленский.

Закон существенно меняет подчинение антикоррупционных органов: генпрокурор получает контроль над делами НАБУ и САП, право подписывать подозрения, передавать производства и назначать прокуроров без конкурса.

Реклама