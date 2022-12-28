Закон о переименовании УПЦ МП: Конституционный суд разъяснил свое решение

Накануне Конституционный суд Украины признал действующим закон, предусматривающий, что УПЦ МП должна указывать свою принадлежность к России.

Во вторник, 27 декабря, Конституционный суд опубликовал свое заключение касательно закона, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) должна указывать в своем названии принадлежность к России. Церковь под руководством митрополита Онуфрия, скорее всего, будет официально называться – Русская православная церковь в Украине.

В КС отмечают, что решение по делу о названиях религиозных организаций не влияет на применение соответствующего закона, как его применять – это компетенция органов исполнительной власти Украины.

Об этом 28 декабря на брифинге сказал судья-докладчик Сергей Головатый, сообщает "Радио Свобода"

"Правоприменение (закон) – это не наш вопрос, для этого есть соответствующие органы в исполнительной власти. Это их вопросы, как закон применять, это их ответственность, это не наша ответственность. А наличие представления не является блокированием закона. Он был и есть. Мы просто подтвердили его конституционность", — подчеркнул он.

Другой судья-докладчик Александр Петришин. подчеркнул, что в решении КСУ "нет никакого упоминания ни о какой-то церкви, ни о какой-либо организации".

"Вопрос о том, на кого будет распространяться закон, который вчера признали конституционным, — это вопрос религиоведческой экспертизы. В состав комиссии, проводящей экспертизу, входят специалисты по этим вопросам. Законом предусмотрено даже вхождение в такие комиссии представителей таких организаций, о которых идет речь", – отметил Петришин.

УПЦ МП и война России против Украины

Конституционный суд Украины признал действующим закон, отмечающий, что УПЦ МП должна указывать свою принадлежность к России.

Однако в УПЦ МП заявили, что не намерены выполнять решения Конституционного суда.

Ранее в Украине провели масштабные обыски в храмах УПЦ МП. Там нашли пророссийскую литературу, агитационные материалы в поддержку президента России Владимира Путина и патриарха Кирилла.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против семи деятелей УПЦ МП.

Как сообщила миграционная служба Закарпатской области, из Украины принудительно выдворят настоятеля Дубовского Свято-Ильинского монастыря в Закарпатье. Он гражданин России и проживал в Украине нелегально.

Минкульт также не будет рекомендовать продлевать с УПЦ МП аренду двух соборов в Лавре.

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