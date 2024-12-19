Закон о повышении налогов в Украине: как он повлиял на бизнес

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении налогов.

Новые изменения в налоговом законодательстве подразумевают повышение налогов для физических лиц и предпринимателей. Военный сбор вместо полутора процентов стал пятью.

После подписания президентом данного закона в Украине зафиксировали массовое закрытие физических лиц-предпринимателей. Однако глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетьманцев это опровергает.

Детальнее – читайте в материале ТСН.ua.

"Историческое повышение"

Закон об историческом повышении налогов Зеленский подписал 28 ноября, в действие он вступил на следующий день.

Основные изменения в налоговом кодексе:

ставка военного сбора выросла с 1,5 до 5% для всех доходов граждан. Это решение является частью усилий правительства по финансированию расходов на оборону.

ставка налога на прибыль для банков повысилась до 50% за 2024 год.

для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на упрощенной системе налогообложения ввели военный сбор в размере 1% от дохода для плательщиков единого налога III группы, а для I, II и IV групп – 10% от размера минимальной зарплаты. Также введена ежемесячная отчетность по налогу на доходы физических лиц, военному сбору и единому социальному взносу.

Также ввели ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль для автозаправочных станций и валютных обменников.

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Этот закон критически важен для финансирования военных расходов страны, ведь новые налоговые поступления планируют использовать для увеличения оборонного бюджета. Повышение налогов вызвало беспокойство среди предпринимателей, опасающихся негативного влияния на бизнес.

Ожидается, что повышение налогов принесет около 8 млрд. гривен в 2024 году и 141 миллиарда гривен в 2025 году.

Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев пояснил, что решение о повышении налогов "задним числом" было вынужденным и обоснованным, хотя не идеальным.

“На 2025 год Украина полностью обеспечена в части бюджетных поступлений. Те 140 миллиардов гривен, которые мы получаем благодаря уже принятому закону, они уже сочтены в бюджете на следующий год, поэтому мы не видим никаких рисков в развитии базового сценария. Но можем иметь пессимистический сценарий – это если на фронте будет негативное развитие событий и понадобятся дополнительные поступления, то не исключаются те или иные решения”, – отметил Гетманцев в интервью “Общественному”.

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“Это было вынужденное решение. Принципиальная позиция была не принимать законы под елку, но война меняет подходы. Выбрали плохой, но более легкий вариант. Для граждан с 1 декабря, а для ФЛП с 1 января 2025 года», – подытожил Гетманцев.

Предприниматели обеспокоены

Основатель "Студии Здорового Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает, что увеличение военного сбора — это увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. Это почувствуют даже учителя и врачи. Фонд оплаты труда не изменится, а налогообложение увеличится. Также эксперт обращает внимание на то, что большая нагрузка на ФЛП к этим изменениям была главной причиной тенизации экономики. То есть тенизация только усилится.

По его мнению, единственное полезное нововведение – это налог на супердоходы банков.

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Такого же мнения придерживается экономист, председатель движения #SaveФЛП и Союза защиты предпринимательствасчитает, что в какой-то мере на первом этапе эти изменения в налоговое законодательство приведут к увеличению поступлений в государственный бюджет, но в долгосрочной перспективе они приведут к сворачиванию предпринимательской инициативы, переходу в тень.

"Думаю, что бюджет в этом году будет даже перевыполнен в доходной части, а вот бюджет в следующем году, по моему мнению, будет просто провальным. Бизнес, конечно, сейчас вынужден будет работать по тем навязавшим ему правилам повышения налогов окончательно доб предпринимателей и им лучше будет просто не работать или уйти в тень, ведь в Украине всегда было легче работать в тени, чем в легальном поле", — отметил Доротич.

ФЛП массово закрываются

После подписания закона о повышении налогов в Украине зафиксировали массовое закрытие физических лиц-предпринимателей. С момента вступления закона в силу свою деятельность прекратили 22,5 тысячи предпринимателей.

По данным "Опендатабота" в день подписания закона, 28 ноября, прекратили свою деятельность 2,3 тысячи ФЛПов. В первые дни после принятия закона количество закрытий достигало более 1 000 в день, что значительно превышает обычный среднесуточный показатель в 700 закрытых бизнесов.

Если считать с 2024 года, свою деятельность прекратили 254 288 физических лиц-предпринимателей. Наибольший всплеск закрытий наблюдался в марте, когда закрылось 28 690 ФЛПов. Аналитики объясняют это попыткой предпринимателей избежать лишних налоговых обязательств, упростить бухгалтерскую отчетность, а также окончанием отчетных периодов.

Осенью количество закрытых ФЛП возросло из-за принятия нового налогового закона.

Часть предпринимателей считает новые налоги несправедливыми, в то время как чиновники акцентируют внимание на их относительно низкой ставке по сравнению со странами ЕС.

Также специалисты отмечают, что изменения в налогообложении оказали существенное влияние на бизнес-среду Украины, и ситуация требует дальнейшего анализа для снижения негативного влияния.

Принятие закона – ресурс для финансирования армии

В свою очередь, Даниил Гетманцев, опровергает информацию о "массовом закрытии" ФЛПов.

По его словам, статистика показывает другую картину. В частности, по состоянию на 1 декабря 2024 года количество ФЛП в Украине выросло до 2 076,7 тысячи. Из них 272,9 тысяч – это вновь предприниматели, зарегистрированные в 2024 году, что на 83,6 тысяч больше, чем было в начале года.

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Показатели свидетельствуют о положительном балансе: количество вновь созданных ФЛП в 2024 году превышает количество закрытых на 92 тысячи.

Стоит отметить, что за последние два месяца новых ФЛП было зарегистрировано 47,7 тысяч, тогда как прекратили деятельность 40,7 тысяч предпринимателей.

"Указанные цифры не свидетельствуют ни об экономическом росте, ни о падении количества предпринимателей. Ведь, к сожалению, институт единого налога стал инструментом не развития предпринимательства, а уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса. СМИ любящие яркие заголовки еще раз советую корректировать их с действительностью ", – отмечает Даниил Гетманцев.

Модели "OnlyFans" уплатили немало налогов

Как сообщил глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, по состоянию на 18 декабря 350 моделей OnlyFans подали декларации об имущественном положении и доходах, задекларировав 305,4 млн грн дохода.

По его словам, это очень деньги для страны во время войны.

"Факт, что девушки не уплатили налог своевременно, не может быть основанием для уголовного преследования, если налоги уплачены. Правоохранители такой подход разделяют", – говорится в сообщении.

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Поэтому он будет настаивать на включении законопроекта о декриминализации ст. 301 к рассмотрению в Верховной Раде.

"И отдельно по преследованию по статье 301 Уголовного Кодекса. Мне кажется, что фестиваль лицемерия, когда общество одной рукой "морально осуждает", а другой берет деньги на армию, или когда создателей контента преследуют его пользователи, нужно завершать", — добавил Гетманцев.

Напомним, ранее Даниил Гетманцев отмечал, что закон о поднятии налогов вряд ли будет оспариваться в Конституционном суде.

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