Закон о повышении налогов в Украине вступит в силу с 1 декабря — Шмыгаль

Бюджет Украины получит дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции, а также выплату заработных плат в Силах безопасности и обороны.
Законы о государственном бюджете на 2025 год и об изменениях в налоговый кодекс будут подписаны уже в ближайшие дни и вступят в силу с 1 декабря.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире национального телемарафона.
По его словам, правительство уже обратилось к президенту Украины Владимиру Зеленскому по поводу скорейшего подписания этих законов.
“Они являются одним из ключевых требований наших кредиторов. Они важны для наполнения средствами всех расходных статей для обороны нашего государства в этом году и в следующем”, — подчеркнул украинский премьер.
Денис Шмыгаль отметил, что после подписания этих законов бюджет Украины получит дополнительный ресурс для закупки оружия и амуниции, а также на выплату заработных плат в Силах безопасности и обороны.
Какими будут приоритетные расходы бюджета
Премьер-министр подчеркнул, что 60% расходов госбюджета-2025 приходится на сектор безопасности и обороны. В следующем году на армию будет израсходовано более 2,2 трлн. грн.
Денис Шмыгаль назвал главные статьи расходов:
- половина оборонного бюджета составляет зарплата наших защитников и защитниц;
- 739 млрд грн предусмотрено на производство и покупку военной техники и оружия;
- почти 47 млрд грн будет направлено на закупку дронов и 55 млрд грн – на модернизацию ОПК.
Глава правительства напомнил, что Украина финансирует свою армию самостоятельно, а средства от партнеров привлекают на гражданскую часть бюджета. При этом социальная часть бюджета составляет около 421 млрд грн.
По словам украинского премьера, для помощи людям, которые действительно в этом нуждаются, уже запущена программа "Зимняя поддержка" и продлена программа субсидий, на которую в следующем году запланировано 42 млрд грн.
В марте 2025 г. правительство планирует провести индексацию пенсий.
Кроме того, 10,5 млрд грн будут направлены на помощь ветеранам, почти 200 млрд грн — в образовательную отрасль, а 217 млрд грн — в медицину.
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