Закон о военной подготовке для медиков подписан: кого касается

Врачи / © Freepik

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №13276, предусматривающий введение обязательной военной подготовки для студентов медицинских и фармацевтических специальностей. Изменения вступят в силу в 2026 году.

Об этом стало известно с карточки законопроекта, передает «Бабель».

Ранее участие в такой подготовке было добровольным и касалось преимущественно студентов-контрактников. На сегодняшний день только около 5% студентов-медиков проходят обучение как офицеры запаса медицинской службы.

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Законопроект является ответом на последствия полномасштабной войны, которые проявились, в частности, в нехватке военных медиков.

Согласно новому закону:

Военная подготовка станет обязательной для всех студентов медицинских и фармацевтических вузов, пригодных для службы.

Все учебные заведения, независимо от формы собственности, должны обеспечить эту подготовку.

Минздрав получит полномочия согласовывать перечень военно-учетных специальностей и объемов подготовки.

В настоящее время подготовку офицеров запаса медицинской службы осуществляют кафедры военной медицины в 10 из 15 медицинских университетов, подчиненных Минздраву. В сфере управления МОН еще 9 медицинских вузов, однако полноценные военные подразделения есть только в четырех из них.

Напомним, министерство образования и науки Украины проводит реформу школьного образования: с 2027 года предмет «Защита Украины» станет обязательным для всех учащихся старших классов. Его содержание адаптировано к актуальным вызовам и потребностям национальной безопасности. Основная цель — научить подростков действовать в экстренных ситуациях, противодействовать дезинформации, защищать себя и формировать национальную идентичность.

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Программа уже включает темы домедицинской помощи, управления дронами, цифровой безопасности и правил поведения во время опасности.

На сегодняшний день более 280 тысяч старшеклассников (около 65%) уже учатся по обновленной программе. Преподанием занимаются более 4 тысяч педагогов, в том числе более 400 ветеранов, которые делятся реальным боевым опытом. В стране работает 965 учебных ячеек, а к 2027 году МОН планирует расширить эту сеть до 100% охвата, создав еще около 500 центров. На предмет отведено два часа в неделю, а школы получают обновленную материально-техническую базу.