Закон о возобновлении е-декларирования позволит НАПК "разморозить" "дело судьи Босого" — СМИ

Высшая квалификационная комиссия судей сможет рассмотреть сразу восемь деклараций добродетели, подаваемых нынешним председателем Хозяйственного суда Вадимом Босым за период с 2015 по 2022 год на предмет достоверности указанных в них данных. Соответствующие документы в рамках заявления в ВККС подготовили общественные активисты, говорится в материале "Апостроф".

Ранее ВККС отказала общественным активистам в рассмотрении "дела Босого" из-за того, что они подали жалобу по всем декларациям, а не по каждой отдельной.

Издание напоминает, что судья Вадим Босой попал под мониторинг общественных активистов через оригинальный способ скрыть свое состояние: несмотря на заявленный развод с женой, он продолжал жить с ней одной семьей, уже "вне брака" родился общий ребенок, а имуществом, которое записывали на "бывшую" и ее родственников – спокойно пользовался сам судья. "Это – очевидные признаки недостоверного декларирования (в декларации не были внесены дети и жена) и незаконного обогащения и укрывательства. В контексте упреков международных партнеров в отсутствии борьбы с коррупцией, в частности в судебной власти, а также особого внимания, которое уделяет этому вопросу Президент Владимир Зеленский, расследование этих фактов и привлечение судьи к ответственности должно стать показательным", — считают авторы.

В компетенции Высшей квалифкомиссии судей – проверка декларации добродетели, которую судьи представляют ежегодно, и где в утвердительной форме указывают на достоверность данных об имущественном положении, отсутствие конфликта интересов и другие пункты, подтверждающие судейскую добродетель. Нарушения, выявленные в этих декларациях, могли бы иметь для судьи Босого серьезные последствия – вплоть до лишения судейского поста, говорится в материале.

Обращение активистов в ВККС рассмотрели, однако, сославшись на формальное требование закона, решения выносить не стали: мол, подавать на рассмотрение следует одну жалобу на одну декларацию за каждый год, которые кажутся активистам подозрительными. Последние теперь подготовили 8 отдельных жалоб – за каждый из лет с 2015 по 2022 год, когда Босой, по их мнению, подавал в декларации добродетели недостоверные данные о своем имущественном положении и доходах. В каждой из жалоб перечислены все факты владения и пользования автомобилями и квартирами, которые Босой записывал на "бывшую" жену, при этом иногда даже самостоятельно документируя факты совместного проживания нотариально удостоверенным разрешением на покупку жилья.

Ранее СМИ сообщали также, что рассматривать "дело Босого" отказались в НАПК – из-за якобы запрета проверок имущественных деклараций во время действия военного положения. Впрочем, теперь этот "запрет" не будет действовать – ведь с октября вступил в силу закон о возобновлении электронного декларирования и проверок состояния чиновников.

Кроме того, еще один фактор, который положительно повлияет на привлечение Босого к ответственности – исчезновение влияния "связей" с Банковой, которыми, по данным СМИ, судья регулярно кичился в узком кругу. В недавнем интервью изданию NV заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов заявил: "Есть ситуация в киевских судах, когда новоизбранный глава, человек-космонавт, ходит каждый день и рассказывает судьям своим, что он завтра им решает все вопросы в ВККС. Через три минуты он говорит, что он был у кого-то на Банковой. Они должны понять, что причинно-следственной связью их проблем есть они сами. И такие люди тоже есть". Босого избрали главой Хозсуда Киева 29 мая 2023 года. Определение "космонавт", вероятно, касается того, что человек не соотносит своих реальных возможностей с желаемыми амбициями.

"Тональность, в которой высказывается Смирнов относительно такой практики, явно свидетельствует не в пользу Босого. Так что фактически такое публичное "отречение" со стороны заместителя главы ОП превращает все формальные и неформальные "индульгенции" руководителя Хозсуда Киева в пыль. И полностью снимает любые понятийные ограничения с НАПК и ВККС по расследованию злоупотреблений судьи (хотя и без этого они должны это сделать по умолчанию)", – считают авторы статьи.