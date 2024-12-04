Закон о возвращении из СЗЧ: Жорин дал неожиданную оценку

Принятый Верховной Радой закон о возможности возобновления военной службы после первого самовольного ухода из части (СЗЧ) не решает этой проблемы в украинской армии.

Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, указывая количество тех, кто уже вернулся в армию, следует учитывать цифры новых СЗЧ украинских военных, которые "решили воспользоваться такой возможностью именно благодаря этому закону".

Максим Жорин отметил, что легче "тушить пожар" новым законом или созданием новой должности типа военного омбудсмена, чем изменять действующую систему.

“Сильная мотивационно-идеологическая работа, авторитетные командиры, качественная подготовка – вот с этим можно и нужно работать. Это непростое дело, большой объем, но только такая работа может принести реальное решение проблемы большого количества СЗЧ", – считает он.

Напомним, военнослужащие, впервые самовольно покинувшие воинскую часть, могут вернуться и продолжить службу. Чтобы избежать уголовной ответственности за СЗЧ, они должны сделать это до 1 января 2025 года.

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