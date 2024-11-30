Закон об историческом повышении налогов официально опубликован: когда он вступит в силу

В Украине с 1 декабря вступают в силу важные налоговые изменения.

Подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс для финансирования Сил обороны и обеспечения финансовой стабильности" о повышении налогов официально опубликован.

Соответствующий закон вступает в силу на следующий день после его опубликования. То есть, он вступит в силу с 1 декабря 2024 года.

Народный депутат Украины от политической партии "Слуга народа", глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетьманцев ранее отметил, что закон будет опубликован 30 ноября.

Накануне он утверждал, что закон опубликовали в газете "Голос Украины" 28 ноября, поэтому он вступает в силу со следующего дня, то есть 29 ноября.

По словам Даниила Гетьманцева, это означает, что военный сбор за последние 2 дня ноября предприятия должны перечислиться по новой ставке. В то же время в Министерстве финансов отмечали, что изменения вступят в силу с 1 декабря.

Напомним, Зеленский 28 ноября подписал принятый Верховной Радой закон о повышении налогов и военном сборе. Основным в законе является увеличение военного сбора по всем доходам украинцев с 1,5% до 5% в этом году и в 2025 году.

Ожидается, что в 2025 году благодаря повышению налогов доходы годбюджета увеличатся на 141 млрд гривен. Повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% даст 107,7 млрд гривен.

Установление военного сбора для налогоплательщиков, находящихся на упрощенной системе налогообложения, а именно для физических лиц-предпринимателей I, II, III и IV групп — 13,7 млрд гривен, а от поступлений ФЛП III группы в бюджет поступит 929 млн гривен.

Таким образом, если сейчас обложение доходов граждан составляет 19,5% (18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора), то с 1 декабря она вырастет до 23%. Такую сумму будут высчитывать и банки из доходов, полученных от размещения депозитных вкладов.

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