Закон об “ограниченно пригодных”: в Минобороны разъяснили, как он будет работать и когда вступит в силу

Закон вступит в силу через месяц после подписания — то есть 4 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал закон об "ограниченно пригодных" гражданах. В Министерстве обороны разъяснили, что ждет военных и военнообязанных, имеющих этот статус.

Об этом говорится в публикации Минобороны.

Как отмечается, статус ограниченно не означает автоматического перехода к другому статусу. Сам закон вступит в силу через месяц после подписания – то есть 4 мая.

В то же время граждане, имеющие статус "ограниченно пригодные", должны пройти повторную ВЛК в течение девяти месяцев.

"После вступления закона в силу правительство имеет три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые определяют обновленный перечень заболеваний для определения пригодности/непригодности к военной службе", — рассказали в Минобороны.

Что будет определено после повторного прохождения ВЛК

Непригодные граждане – будут уволены с военной службы.

Подходящие граждане – продолжат проходить военную службу.

Военнообязанные непригодны – исключаются из военного учета.

А пригодные – могут проходить военную службу дальше.

Напомним, что в Украине во время военного положения и мобилизации студенты, аспиранты, докторанты имеют право на отсрочку от военной службы.

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