Закончится ли мобилизация после отмены военного положения: заслуженный юрист ответил

Отмена военного положения в Украине не обязательно будет означать конец мобилизации. Пересечение границы для мужчин тоже может остаться под вопросом – угроза ведь никуда не исчезнет.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко.

Он пояснил, что президент может объявить мобилизацию и без военного положения просто в меньших масштабах.

“Мы не можем проснуться в одно утро и сказать: “Все”. Мы будем с этим жить действительно годы и годы, потому что мы понимаем, что там ничего не изменится на севере, на востоке. Они (россияне – ред.) будут хотеть уничтожить Украину. Мы должны быть к этому готовы”, – рассказал Владимир Пилипенко.

Мобилизация в Украине

Напомним, Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации с 8 февраля по 9 мая 2025 года. Учитывая это, Рада внесла значительные изменения в порядок бронирования военнообязанных.

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