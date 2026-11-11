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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Закончится ли война до конца 2026 года: Зеленский оценил шансы и заявил об «окне возможностей»

Президент надеется на конкретные результаты переговоров США с Россией, но признался, что остается скептиком.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Закончится ли война до конца 2026 года: Зеленский оценил шансы и заявил об «окне возможностей»

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

До конца 2026 года есть возможность достичь договоренностей по окончании войны с Россией. Именно сейчас есть определенное окно возможностей, которым важно воспользоваться.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы корреспондентов в Дублине, передает Новости.LIVE.

Зеленский объяснил, что одним из факторов, которые могут повлиять на переговорный процесс, есть политическая ситуация в Европе. По его мнению, в 2027 году там могут произойти перемены. В то же время, определенные политические процессы уже происходят и в Соединенных Штатах.

Именно поэтому, считает президент, все переговорщики должны быть заинтересованы в достижении прогресса еще до конца текущего года.

Комментируя предстоящие переговоры американских представителей с Россией, Зеленский признался, что не чрезмерно ожидает от их результатов, хотя и не теряет надежды.

«Мне бы очень хотелось, чтобы они вернулись с конкретикой в Дублин. Я не очень в это верю. Дайте мне быть скептиком в этой команде. Но все равно надежда есть», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что многое будет зависеть от диалога между представителями США и России, который должен состояться на следующий день. В то же время Украина, по словам Зеленского, будет делать все возможное, чтобы добиться результата по завершению войны до конца 2026 года.

Напомним, Владимир Зеленский также раскрыл детали переговоров по обмену пленными с РФ.

Украина предложила России несколько вариантов масштабного обмена пленными, однако окончательного ответа от Москвы пока нет.

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