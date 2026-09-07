Закончится ли война до зимы: что обсудили Зеленский, Уиткофф и Кушнер

Зеленский / © Zelenskiy/Official

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Киев посетили специальные представители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы представить обновленные версии мирного плана. Однако, эти переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским не дали ожидаемого прорыва в вопросе прекращения боевых действий.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, осведомленные о ходе встречи.

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Переговоры Зеленского со спецпосланниками Трампа в Киеве — что известно

В издании отметили, что после переговоров Стив Уиткофф отметил, что он «доволен» переговорами «в Москве и теперь здесь», в Киеве. В свою очередь Джаред Кушнер заверил, что американская сторона в ходе дискуссии выдвинула новые идеи, однако не рассказал их суть.

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По источникам FT, американские представители привезли в Киев обновленные варианты предварительных мирных документов. Их переделали из-за того, что в феврале переговоры остановились на фоне начала войны между США и Ираном. Главная цель посланцев — восстановить прошлые наработки и сблизить позиции Киева и Москвы, хотя новых идей в документах оказалось мало.

Что будет с Донбассом и закончится ли война до зимы 2026?

Сообщается, что ключевым камнем преткновения в диалоге остается разделение Донбасса. Россия претендует на весь регион, хотя, несмотря на длительные бои, контролирует около 75% его территории. Для украинского руководства вопрос территорий является красной линией, и Владимир Зеленский настаивает на недопустимости отказа от подконтрольных или оккупационных земель.

Комментируя итоги встречи, Владимир Зеленский подтвердил, что стороны затрагивали территориальный вопрос, однако подчеркнул, что такие темы следует решать «на уровне лидеров».

Участники переговоров согласились, что война вряд ли закончится к зиме. Однако представители Трампа заверили, что до холодов еще можно добиться прогресса в диалоге. Также Кушнер заявил о желании США возобновить трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.

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Встреча Зеленского с Виткоффом и Кушнером в Киеве — последние новости

Напомним, Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев и встретились с Зеленским на Софийской площади. Посланники Трампа добирались в Киев на поезде.

А ранее до этого 5 сентября Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву. Переговоры Путина с Уиткоффом и Кушнером начались в Москве вечером в субботу и продолжались более трех часов. По их завершению кортеж с американскими спецпредставителями покинул территорию Кремля.

Впоследствии стало известно, что в ходе переговоров в Киеве Уиткофф отметил, что для успешного мирного урегулирования текущего конфликта американская дипломатия считает критически важным поддержание прямых и конструктивных отношений с российским руководством.

По словам президента Зеленского, Уиткофф и Кушнер приехали в Киев не зря. К тому же это их первый визит в Украину. Ранее американские переговорщики предпочитали приезжать в Москву, потому что Трамп считал, что Украина проигрывает войну. Однако сейчас и позиции самих США пошатнулись из-за войны против Ирана, которая опустошила вооруженные склады Пентагона и снизила боеготовность американской армии.

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Ранее мы писали после переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Киеве Владимир Зеленский заявил о подготовке новой встречи Украины, США и Европы, тогда как американская сторона работает над «мирным пакетом» и трехсторонним форматом.

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