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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Закончится ли война этой зимой: откровенное заявление руководителя ОП Буданова

Буданов предупредил, что воевать придется всю зиму и анонсировал подготовку «к чему-то великому».

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Буданов заявил, что войну остановить "нереалистично": какая причина

Буданов заявил, что войну остановить «нереалистично»: какая причина

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов предупредил, что в ближайшую зиму не стоит ожидать прекращения войны.

Об этом Буданов сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта «Мосейчук+».

По его словам, сейчас переговорный процесс продолжается только по обмену пленными. Кроме того, Украина стремится возобновить переговоры по судоходству в Черном море.

«Будем искать варианты по морю, потому что что-то с этим надо делать», — сказал Буданов.

«Я думаю, что очень скоро все видят переговоры, но это больше технических сторон будет касаться и подготовки к чему-то великому, к чему, надеюсь, когда-нибудь мы дойдем. Мы не остановим сейчас войну. Не потому, что мы не хотим, это просто нереалистично», — продолжил руководитель ОП.

На уточняющий вопрос, действительно ли придется воевать всю зиму, Буданов ответил: «К сожалению, боюсь, что да».

Ранее Кирилл Буданов рассказал о том, почему выборы во время войны являются ловушкой.

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