Закончится ли война в 2026 году: в ГУР назвали решающие условия для победы

Вадим Скибицкий

Завершение полномасштабной войны в Украине будет зависеть от комплекса факторов, где ключевые не только дипломатические усилия, но и внутренняя прочность страны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии Новости.LIVE.

По оценке разведки, агрессор продолжает делать ставку на дестабилизацию ситуации внутри Украины. Россия пытается посеять хаос и разъединить украинцев, чтобы взорвать способность государства к сопротивлению. Впрочем, как отметил представитель ГУР, общество демонстрирует высокий уровень сплоченности.

Комментируя перспективы прекращения боевых действий, Скибицкий отметил:

«Все будет зависеть и от переговорного процесса, будет зависеть от нашей устойчивости как на фронте, так и здесь над нашей территорией. Потому что враг в любом случае будет пытаться нас разделить, внести беспорядок, сделать так, чтобы здесь был, знаете, хаос и все остальное. Но наш народ, я смотря на нашу общину Вишневого, они готовы идти вперед, бороться к нашей победе», — отметил Скибицкий.

Таким образом, в разведке подчеркивают: устойчивость тыла и единство общины являются столь же важными факторами для финала войны, как успехи непосредственно на линии столкновения.

Напомним, в Майами состоялась встреча представителей Украины и США по обсуждению мирного плана. По результатам есть подготовленные драфты нескольких документов. В частности, по гарантиям безопасности.

Ранее Украина и США во время встречи в Майами 19-21 декабря провели ряд консультаций. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по завершению войны продолжаются нормально.