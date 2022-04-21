Закончится ли война в ближайшее время, если Украине предоставят полное вооружение – Климкин ответил

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин выразил свое мнение по поводу того, может ли война с Россией закончится победой Украины уже в краткосрочной перспективе, если ей будет предоставлено все необходимое вооружение.

Об этом бывший глава МИД рассказал в интервью OBOZREVATEL.

"Я считаю, что в любом случае на поле битвы, если это будет конвенционная война (такая, в которой используется обычное вооружение. – Ред.), она будет продолжаться. Это не значит, что она закончится в ближайшие дни, поскольку у Путина в голове есть миссия разрушить Украину как таковую и вообще понимание, что такое украинское. Поэтому война не закончится быстро, это абсолютно понятно", — сказал Климкин.

В то же время он добавил, что если война будет неконвенционной, то могут быть любые сценарии. "Я даже не хочу спекулировать в эфире о таких сценариях", — подытожил Климкин.

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