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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Закончится ли война в Украине до конца года: политолог ответил, есть ли предпосылки для этого

Международное давление, а также удары по России не изменят намерений Путина — считает эксперт.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Война в Украине продолжается

Война в Украине продолжается / © Associated Press

Война в Украине вряд ли завершится до конца года из-за отсутствия реальной воли России к справедливому миру.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал политолог Максим Яли.

«Удары по российским НПЗ, топливный кризис и потери бизнеса не меняют его решений. Окружение предоставляет Путину обезображенную картину, в которой Россия побеждает, а внутренние проблемы остаются незначительными», — отметил он.

Окончание войны в Украине — последние новости

Ранее глава офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что президент Владимир Зеленский поручил к зиме завершить боевые действия. Он назвал эту цель реалистичной и правильной.

Экс-министр иностранных дел, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко не считает, что горячая фаза войны в Украине завершится до конца года.

По его словам, Москва все сильнее зависит от Китая, поэтому Пекин получает дополнительные экономические и политические рычаги влияния на Россию. В Китае не заинтересованы изменять этот баланс и спасать Кремль от последствий войны, считает Огрызко.

Президент Финляндии Александр Стубб озвучил довольно неожиданный и жесткий сценарий завершения войны в Украине, предусматривающий временную паузу на фронте и внутренний коллапс самой страны-агрессорки

Многие международные аналитики все еще высказывают прогнозы, что российско-украинская война завершится до конца 2026 года. По крайней мере, что активные боевые действия будут заморожены и начнется переговорный миротворческий процесс.

Событием, заслуживающим внимания в этом контексте, стало выступление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева во время личной встречи с Путиным в Омске.

Самым болезненным ударом по Путину стало заявление Токаева, что «природа этого конфликта не совсем ясна для многих, в том числе и для нас».

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Дата публикации
Количество просмотров
235
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