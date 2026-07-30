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Закончится ли война в Украине до конца года: политолог ответил, есть ли предпосылки для этого
Международное давление, а также удары по России не изменят намерений Путина — считает эксперт.
Война в Украине вряд ли завершится до конца года из-за отсутствия реальной воли России к справедливому миру.
Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал политолог Максим Яли.
«Удары по российским НПЗ, топливный кризис и потери бизнеса не меняют его решений. Окружение предоставляет Путину обезображенную картину, в которой Россия побеждает, а внутренние проблемы остаются незначительными», — отметил он.
Окончание войны в Украине — последние новости
Ранее глава офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что президент Владимир Зеленский поручил к зиме завершить боевые действия. Он назвал эту цель реалистичной и правильной.
Экс-министр иностранных дел, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко не считает, что горячая фаза войны в Украине завершится до конца года.
По его словам, Москва все сильнее зависит от Китая, поэтому Пекин получает дополнительные экономические и политические рычаги влияния на Россию. В Китае не заинтересованы изменять этот баланс и спасать Кремль от последствий войны, считает Огрызко.
Президент Финляндии Александр Стубб озвучил довольно неожиданный и жесткий сценарий завершения войны в Украине, предусматривающий временную паузу на фронте и внутренний коллапс самой страны-агрессорки
Многие международные аналитики все еще высказывают прогнозы, что российско-украинская война завершится до конца 2026 года. По крайней мере, что активные боевые действия будут заморожены и начнется переговорный миротворческий процесс.
Событием, заслуживающим внимания в этом контексте, стало выступление президента Казахстана Касима-Жомарта Токаева во время личной встречи с Путиным в Омске.
Самым болезненным ударом по Путину стало заявление Токаева, что «природа этого конфликта не совсем ясна для многих, в том числе и для нас».