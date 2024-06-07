Закончится ли война в Украине после Глобального саммита мира в Швейцарии: президент сделала заявление

По ее словам, для достижения мира обе стороны должны находиться за столом переговоров.

В Украине война вряд ли завершится после проведения Глобального саммита мира в Швейцарии.

Об этом заявила президент Швейцарии Виола Амхерд.

По ее мнению, саммит является лишь началом дальнейших возможных переговоров.

"Для нас понятно, что мы не подпишем мирное соглашение в конце конференции", — сказала Амхерд.

По ее словам, для достижения мира обе стороны должны находиться за столом переговоров. Россия, отметила президент, также может присутствовать на предстоящей конференции.

Она также добавила, что Швейцария не отправляет в Украину оружие из-за своего нейтралитета. Однако Берн предоставил Киеву гуманитарную помощь и гарантировал выделить пять миллиардов франков на восстановление.

“Из-за нашего нейтралитета мы не можем поставлять оружие. Но мы предоставили гуманитарную помощь, провели в Лугано первую конференцию по вопросам восстановления и пообещали пять млрд франков в качестве помощи на восстановление”, – сказала Амхерд.

Отдельно она подчеркнула, что право нейтралитета устанавливает для Швейцарии четкие границы по поставке оружия странам, находящимся в состоянии вооруженного конфликта.

Напомним, что Украина отвергает любые территориальные уступки агрессорке России для завершения войны. Это только даст паузу Кремлю перед новой войной.

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