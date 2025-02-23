Закончится ли война в Украине в 2025 году: Буданов ответил

Верит ли Буданов в окончание войны в 2025 году.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов ответил, закончится ли война в Украине в 2025 году.

Об этом он сказал в рамках форума "Украина. Год 2025”.

Буданов верит в окончание войны в 2025 году.

“Вы услышали от нескольких спикеров, что как минимум РФ нужна передышка, прекращение огня. Ей не хватает сил. Это одна из причин. Вторая – большая финансовая цена для РФ”, – объяснил глава ГУР.

На уточняющий вопрос, когда это может произойти, он ответил, что тогда, когда все стороны будут готовы к этому и согласуют общий план.

Ранее Буданов прокомментировал возможную массированную атаку России в понедельник, 24 февраля.

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