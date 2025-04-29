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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Законно ли слушать российскую музыку в машине — адвокат ответила

В Украине действует запрет на русскоязычный контент в общественной среде.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Законно ли слушать российскую музыку в машине — адвокат ответила

Слушать русскую музыку в машине с открытыми окнами запрещено / © Freepik

Слушать русскую музыку или другой русскоязычный контент в машине с открытыми окнами или общественном транспорте запрещено законом.

Об этом рассказала адвокат Ирина Ан в эфире «Киев 24».

«По состоянию на сегодняшний день в Украине есть запрет на публичную демонстрацию русскоязычного контента. Это случаи, когда человек не слушает определенный русскоязычный контент где-то в наушниках, например, а как раз включает громко на аудиоколонке на улице, даже условно в машине, но с открытыми окнами», — сказала Ирина Ан.

В то же время, по ее словам, к сожалению, не всегда несоблюдение закона влечет наказание.

«Гражданин Украины имеет право реагировать на нарушение его прав всеми законными способами. То есть, требовать выключить российскую музыку, или делать замечания», — добавила адвокат.

Напомним, ранее актриса Ирма Витовская жестко разнесла украинцев, слушающих российскую музыку. По ее словам, «это безобразие и пренебрежение».

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