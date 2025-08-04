Законно ли снимать на видео ТЦК и полицию во время войны: объяснение юриста

Работники ТЦК / © ТСН

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Правомерность видеосъемки работников территориальных центров комплектования (ТЦК) вызывает немало вопросов у граждан.

В комментарии УНИАН военная юрист ЮК «Приходько и партнеры» Татьяна Козян объяснила все нюансы.

Украинцы имеют право снимать на видео военных, сотрудников ТЦК и полиции, если съемка проходит в общественном месте — например, на улице, в помещении ТЦК, ЦНАПа, в транспорте и т.д.

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Однако есть одно «но»: видеосъемка разрешена в том случае, если она не препятствует исполнению служебных обязанностей, а также не нарушает режимную или государственную тайну. Если говорить о том, можно ли снимать военных в Украине в боевых частях или военных объектах, то такая съемка, конечно, запрещена.

«Право украинцев на осуществление видеосъемки, в частности, регулируется статьей 34 Конституции Украины, в которой говорится, что каждый имеет право свободно собирать и распространять информацию, — объясняет юрист. — Если в публичном месте снимают лицо, которое является представителем государства, то его разрешение на съемку не нужно. Полицейские, сотрудники ТЦК и военные — публичные служащие, действующие от имени государства, поэтому граждане имеют право фиксировать их действия».

Ранее сообщалось, что мужчин могут забирать с блокпостов в случае, если они находятся в розыске или не имеют соответствующего статуса.

Кроме того, Кабмин упростил розыск и цифровизировал передачу данных.

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