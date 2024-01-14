Законны ли Telegram-каналы о местах вручения повесток: ответ юриста

По словам юриста, информация в пабликах "Где раздают повестки" может расцениваться как препятствие действиям ВСУ.

Украинские правоохранители регулярно блокируют Telegram-каналы, которые сообщали о том, где раздают повестки и привлекают к ответственности их администраторов.

Законные ли Telegram-каналы "Где раздают повестки", рассказал днепровский адвокат Роман Ухов в интервью "Суспільному".

Юрист объяснил, что на сегодняшний день на территории Украины нет закона, запрещающего вам иметь какие-то Тelegram-каналы, какие-то социальные сети, страницы Facebook, Instagram.

За что предусмотрена ответственность

По его словам ответственность может быть предусмотрена, если вы размещаете в соцсетях какую-либо информацию, распространение которой запрещено.

"Если вы на этой странице распространяете информацию, которые осуществляются определенные мобилизационные мероприятия, если вы точно указываете, что в каком-то районе осуществляется вручение повесток, если это сопровождается определенными видеофайлами, фотографиями с конкретизацией места, то такие действия правоохранителями расцениваются как препятствование действиям ВСУ", – объяснил адвокат.

Какое наказание грозит администраторам таких ТГ-каналов

"За это предусмотрена уголовная ответственность от 5 до 8-ми лет лишения свободы. Эта категория преступлений является тяжкой, она относится к преступлениям против государства. Ответственность очень суровая", — предупредил Роман Ухов.

В то же время, он уточнил, если в Тelegram-канале есть какие-то ссылки общего характера, без конкретизации, без четкого обозначения мест, где это происходит, то такие действия могут не подпадать под уголовную ответственность.

В качестве примера юрист привел случаи в Киевской области, где администраторы указанных Тelegram-каналов понесли наказание в виде условных сроков.

"Если вы подписаны на указанный Telegram-канал, который осуществляет такое распространение, то никакой ответственности не предусмотрено", – подытожил Роман Ухов.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске более 100 тысяч гривен оштрафовали блогера, который создал сеть Telegram-каналов и распространял там информацию о раздаче повесток.

Читайте также: