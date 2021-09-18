Законодатель моды: в Херсоне мужчина вместо маски надел пакет и стал звездой Сети (видео)

Покупатель супермаркета, вероятно, решил сэкономить на маске.
В Херсоне покупатель заставил присутствующих зайтись от смеха. Вместо маски, он надел целлофановый пакет, надев его края за уши.
Видео покупателя в оригинальной маске выложили в телеграмм-канале "Х*Херсон".
"Законодатель моды" насмешил покупателей супермаркета.
После того, как мужчина расплатился, он вышел из торговой точки.
"Ловите лайфхак. Корона не пройдет", — подписали видео авторы.
Пользователи Сети прокомментировали увиденное:
- Гениально!
- Пусть хоть так выкрутится, а не хамить, как б * ДЛО. В кассы пару минут постоять нельзя.
- Когда пожалел 1 гривну в маску.
- новый тренд
Напомним, что в США мать и ее 2-летний сын были вынуждены сойти с борта самолета после того, как малыш отказался одевать защитную маску. Мать заявляла, что сын перенес приступ астмы и не мог носить маску.