Законопроект нарушает права людей на культурные услуги на родном языке: Потураев — о киносеансах с украинским дубляжом

Киносеансы с украинским дубляжом следует сохранить. Законопроект нарушает права украинцев на культурные услуги на родном языке.

Об этом заявил глава парламентского комитета по информационной политике Никита Потураев в комментарии "Детектору медиа".

Он уверяет, что не был заранее знаком с этой нормой, и считает, что она нарушает права людей получать культурные услуги на государственном языке. Выходом видит сохранить сеансы с дубляжом и оригиналом, определить их долю в прокате и установить между ними паритет во временных слотах.

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Никита Потураев усматривает две стороны этой проблемы. Первая – это вопрос "бизнеса", как это повлияет на отрасль дубляжа и проката.

Он говорит, что не видит угрозы, что эта норма "убьет украинский дубляж", поскольку она не распространяется на стриминговые платформы и телевидение — там фильмы будут и дальше дублироваться. По его словам, объемы заказов дубляжа на телевидении и стримингах несопоставимы и значительно выше, чем в кинотеатрах.

"Этот вопрос нужно обсуждать и привлекать к дискуссии студии дубляжа и прокатчиков", — говорит нардеп.

Вторая сторона вопроса – это ограничение прав людей на получение культурных услуг на родном языке. "Это уже аспект политических прав, и его тоже нужно обсудить", — считает Потураев.

"Здесь есть две вещи, которые мы увидели и будем их проговаривать. И у них нет ответа. Первый — это вопрос детей. Сколько процентов украинских детей настолько владеют английским, чтобы полностью понять фильм. Поэтому эта норма потенциально лишит детей доступа к детскому кинопродукту.

Второе – это люди с ограниченными возможностями. Скажем, пожилые люди, которые обычно не очень владеют английским, а хорошо рассматривать субтитры им могут помешать проблемы со зрением. Этим мы тоже нарушаем их права", — говорит нардеп.

Выходом из ситуации он называет "проценты и паритет". Следует установить, сколько процентов показов должно быть дублировано, а сколько показано оригиналом. Кроме того, сеансы с украинским дубляжом и языком оригинала должны получить паритет в кинотеатрах: "чтобы речь оригинала не была только в неудобных слотах, поздних или ночных сеансах, должен быть баланс".

По его мнению, изменить законопроект уже до первого чтения маловероятно. Однако в решении комитета можно зафиксировать позицию, что именно нужно в нем изменить, и внести эти изменения во второе чтение.

Потураев считает, что введение киносеансов на языке оригинала безусловно будет способствовать повышению уровня знаний английского среди украинцев. "Однако эта возможность изучать не должна отбирать возможность смотреть фильмы на родном языке", — говорит нардеп.

Потураев утверждает, что лично не был ознакомлен с этой нормой. "Когда мы обсуждали законопроект, то речь шла только об увеличении возможности изучать английский, требование к чиновникам, кто его должен знать, и тому подобное, но не о кино и дубляже. Для меня и коллег это было новостью", — говорит председатель комитета.

Потураев не считает, что попадание этой нормы в законопроект является проявлением лоббизма и называет эту версию "конспирологической".

"Это точно не решение проблем отрасли. Наоборот, люди ходят смотреть фильмы с классной украинской озвучкой. Как раз то, что есть такая украинская озвучка, помогает отрасли. Поэтому это может повредить отрасли. Для каждой отрасли лучше, когда даешь потребителю выбор. Должен быть. вопрос свободного выбора", — говорит нардеп.

Он предположил, что авторами этой нормы руководило "желание совершить большой рывок — догнать и перегнать Америку".

Он приводит пример скандинавских стран или Нидерландов, где англоязычное кино транслируется в прокате только на языке оригинала. "Но сколько они до этого шли. Это был определенный путь. Мы тоже можем пройти — но не скачками, а шагами", — говорит Потураев.

"В целом закон очень хороший. Но надо его немного изменить", — резюмирует нардеп.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект №9432, который должен официально закрепить статус английского как одного из языков международного общения в Украине.

Законопроект "О применении английского языка в Украине" предусматривает, что с 2027 года все англоязычные фильмы в кинотеатрах будут показывать язык оригинала с украинскими субтитрами.