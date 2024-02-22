Законопроект о демобилизации срочников: появился текст – что известно о сроках увольнения

Демобилизация касается военных-срочников, у которых во время военного положения истек срок службы, но его продлили.

В четверг, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский внес в Совет законопроект о демобилизации срочников.

Соответствующий текст документа появился на сайте парламента.

Согласно тексту проекта, конкретных сроков, после которого срочник может быть демобилизован, нет, поэтому это будет решать глава государства.

Также документ касается военных-срочников, у которых во время военного положения истек срок службы, но его продлили сверх нормы.

"...военнослужащие срочной воинской службы, срок воинской службы которых, установленный частью

первой статьи 23 настоящего Закона, закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков в соответствии с частью девятой статьи 23 настоящего Закона, в виде исключения из положений части девятой статьи 23 настоящего Закона увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные Указом Президента Украины", — говорится в тексте законопроекта.

Этот Закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 22 февраля стало известно, что Зеленский подал в парламент законопроект, предусматривающий демобилизацию срочников. По данным нардепа Гончеренко, голосование за проект может проходить в пятницу, 23 февраля.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber