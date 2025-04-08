Законопроект о демобилизации: в Раде рассказали, что с ним происходит

Нардеп Александр Федиенко

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Разработанный Министерством обороны Украины законопроект о демобилизации предусматривает два предложения.

Об этом в эфире Radio NV сказал народный депутат от «Слуги народа», член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Федиенко.

Отвечая на вопрос о законопроекте о демобилизации, разработанном Министерством обороны Украины, нардеп рассказал, что предложенные изменения предусматривают ротацию, которая касается военнослужащих, более 90 суток принимавших непосредственное участие в боевых действиях в районе ведения боевых действий.

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«И это основание для того, чтобы командир непосредственно инициировал соответствующие предложения по ротации такого военнослужащего», — сказал Федиенко.

Второе предложение, добавил депутат, касается увольнения при условии, что военнослужащий находится в зоне введения боевых действий в течение 36 месяцев, из которых 18 месяцев — это непосредственно несение боевого дежурства.

«Я говорю по совокупности… Это не постоянные 18 месяцев. Это, например, конечно, там могут быть какие-то разрывы: и отпуска, и те же ротации. Но если набирается у него численно 18 месяцев непосредственно несение боевого дежурства непосредственно на линии боевого столкновения, то уже после этого у соответствующего военнослужащего должно наступить право демобилизации», — отметил он.

В то же время, по словам парламентария, Генштаб ВСУ «выступает против этих законодательных изменений».

На вопрос, какая здесь позиция Комитета ВР по нацбезопасности и его лично, Федиенко сказал, что понимает, что прежде всего они «должны пользоваться здравым смыслом и вопросами безопасности».

«Как человек, достаточно часто бывает в зоне ведения боевых действий, общаясь как с руководящими должностями, — это комбаты, комбриги, так и обычными ребятами, рядовыми, я пойму, что если мы сейчас одномоментно будем пытаться делать демобилизацию… Даже и ротацию — достаточно критически. С учетом той численности, которая находится в зоне ведения боевых действий, — тогда будет практически невозможно, я думаю, стабилизировать вообще рассыпающийся фронт», — отметил он.

Нардеп добавил, что Минобороны разработало этот законопроект по требованию парламента.

«Комитет в этом вопросе будет придерживаться позиции все же безопасности, которая выходит из руководящего состава Генерального штаба», — сказал Федиенко.

Напомним, в Раде придумали альтернативу демобилизации: что она предполагает.