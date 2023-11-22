Законопроект о медицинском каннабисе: депутат сообщила, на каком этапе легализация

Законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине сейчас фактически заблокирован из-за почти 900 поправок, которые депутаты подали к его второму чтению.

Об этом сообщила депутат от партии "Голос" Ольга Стефанишина, которая является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

По ее словам, законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине практически заблокирован.

Все 900 поправок, которые депутаты подали к его второму чтению, нуждаются в рассмотрении в зале парламента в течение нескольких дней.

Стефанишина напомнила, что 880 поправок в законопроект, которые подали депутаты к этому, парламентский комитет анализировал более трех месяцев, с учетом "самых сознательных".

Как сказала депутат, наибольшее количество поправок внесли депутаты от партии "Слуга народа". В то же время Стефанишина считает, что партия "Батькивщина", вероятно, преследует цель заблокировать закон.

"У "Батькивщины" есть 226 поправок. У "Европейской Солидарности" тоже более 200. От "Слуг Народа" тоже 300 с чем-то. Но из того, что мы сейчас видим, "Батькивщина" заявила на согласительном совете, что они будут ставить на учет всех своих поправок. Так обычно происходит, когда фракция хочет заблокировать закон", — объяснила Стефанишина.

Она рассказала, что часть депутатов подавали в очень большом количестве поправки, которые классифицируются как спам.

«То есть одна поправка разбивается на три, затем половина предложения переносится и т.д. для того чтобы просто подать большое количество правок. Они не существуют, просто занимают время», — сказала депутат.

Она отметила, что текст законопроекта о медицинском каннабисе технически готов, чтобы выходить в зал. Но из-за такого количества поправок парламент будет занят работой только над этим документом на 2-3 дня. А сейчас есть законы, которые необходимо рассмотреть до конца года, чем пользуются депутаты.

"На это никто не хочет идти сейчас. Законопроект стоит в повестке дня, на самом деле. Но в самом конце, в непроходной части. Есть намерение его рассмотреть. Но "Батькивщина" сейчас стала причиной того, что его поставили в непроходимый список", — сказала Стефанишин.

Она добавила, сейчас обсуждается спецпроцедура, чтобы уменьшить количество поправок, которые можно поднять в зале, или идти на то, чтобы парламент заседал день-два и "слушал не имеющие смысла поправки".

Напомним, Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о легализации медицинского каннабиса. Его поддержали 268 депутатов. также и в "Слуге народа" пообещали, что легализуют медицинский каннабис.

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