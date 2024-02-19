Законопроект о множественном гражданстве: что украинцы думают о нем – результаты соцопроса

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения по поводу законопроекта о множественном гражданстве, о котором 22 января 2024 года, в День Соборности, объявил президент Владимир Зеленский. Оказалось, что мнения респондентов разделились почти поровну.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса КМИС.

Законопроект, который позволит ввести множественное гражданство для украинцев, живущих за границей и имеющих гражданство другого государства (кроме граждан государства-агрессорки), поддержали 27% респондентов, а 28% относятся к нововведениям скорее негативно.

"Мы спросили у респондентов, а какое у них в целом складывается впечатление об этом законопроекте. Как можно видеть на графике ниже, мнения респондентов разделились почти поровну: 27% имеют скорее положительное впечатление о нем, 28% — скорее отрицательное. В то же время почти половина респондентов (43%) имеют нейтральное отношение", – сообщили в КМИС.

Опрос о множественном гражданстве Фото: КМИС

Напомним, Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, позволяющий ввести множественное гражданство. В частности, предлагается ввести упрощенный порядок обретения гражданства Украины для украинцев, имеющих гражданство другой страны. Это не будет распространяться на граждане РФ.

"Во всех регионах мнения по этому вопросу достаточно схожи, хотя на западе Украины несколько больше тех, кто имеет негативное отношение", – добавляют социологи.

Восприятие законопроекта о множественном гражданстве в региональном измерении Фото: КМИС

Результаты опроса показывают, что среди украинцев нет как внятной критики, так и поддержки законопроекта о множественном гражданстве. Скорее можно говорить, что общество открыто для коммуникации и обмена мнениями по этому поводу, отмечают в КМИС.

"Ощущается и нехватка информации – как это будет работать на практике, какие преимущества (или риски) это несет Украине, насколько это придает справедливости и т.д. Сейчас общество настроено достаточно конструктивно, поэтому задачей власти будет организовать надлежащую продуктивную дискуссию и одобрить консенсусный законопроект", – добавляют специалисты.

Опрос осуществлялся методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР). Крым). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Напомним, множественное гражданство сейчас существует в 130 странах мира. Оно предоставляет владельцам нескольких паспортов как преимущества, так и налагает определенные обязательства.

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