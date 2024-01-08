Законопроект о мобилизации: антикоррупционный комитет перечислил проблемные нормы

Глава комитета Анастасия Радина прояснила ситуацию по заключению антикоррупционного комитета на правительственный законопроект №10378 о мобилизации.

Антикоррупционный комитет при Верховной Раде Украины обнаружил в правительственном законопроекте №10378 о мобилизации ряд норм, которые могут повлечь за собой коррупционные риски.

Об этом сообщила глава комитета Анастасия Радина в соцсети Facebook.

Министерство обороны согласилось с замечаниями, поэтому комитеты уже работают над изменением процедур и подходов.

"Решение комитета не означает, что члены комитета выступают против усовершенствования процедуры мобилизации. Наоборот. Мобилизация должна быть справедливой, предсказуемой — и без коррупционных дыр", — написала Анастасия Радина.

Она предоставила перечень того, что, как считают в комитете, необходимо усовершенствовать в законопроекте во избежание коррупционных рисков:

Не возлагать на органы местного самоуправления обязанность "обеспечить прибытие" военнообязанных в ТЦК. Местное самоуправление может предоставить транспорт, но без принуждения. Обязанность "обеспечить прибытие" без уточнения способа "может порождать произвол".

Определить сроки и условия, при которых ТЦК может инициировать внесение военнообязанных в реестр должников с последующими ограничениями.

Руководитель ТЦК не должен получить возможность кого-то внести в реестр на следующий день после неприбытия (поскольку военнообязанный может не прибыть по уважительным причинам), в то время как других "не замечать" месяцами.

Убрать право районных (городских) комиссий по направлениям для прохождения военной службы, а также комиссий высшего уровня по своему усмотрению предоставлять гражданам отсрочки от направления на базовую военную службу (не путать с мобилизацией).

По словам Радиной, также следует доработать преодоление коррупции в военно-врачебных комиссиях и медико-социальных экспертных комиссиях, процедуры подтверждения обстоятельств, которые являются основаниями для отсрочки от мобилизации.

Антикоррупционный комитет рассматривает все законопроекты на этапе первого чтения по поводу коррупционных рисков.

Добавим, что народный депутат Алексей Гончаренко также сообщил о том, что правительственный законопроект о мобилизации содержит коррупционные риски.

Между тем известный юрист и адвокат Ростаслав Кравец назвал новый законопроект "сплошным нарушение прав человека и норм Конституции", в том числе в отношении людей с инвалидностью. В частности, речь идет об идее бронировать мужчин с высокой зарплатой или законную возможность откупиться от мобилизации. Это, по словам юриста, "прямое нарушение норм Конституции".

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