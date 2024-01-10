Законопроект о мобилизации: Арахамия рассказал, что решили на заседании фракции

По словам Арахамии, все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете.

На сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа" не принимали никаких решений по скандальному закону о мобилизации.

Об этом заявил лидер фракции Давид Арахамия.

"Сегодня провели заседание фракции. Обсудили текущую ситуацию и план работы на ближайшие дни. Были удивлены прочитать о якобы каких-то решениях нашей фракции на пабликах людей, не имеющих к нам никакого отношения. По-прежнему просим доверять только официальным источникам", — отметил он. он.

По словам Арахамии, все решения по рассмотрению законопроектов будут приниматься на Согласительном совете, куда приглашены военное командование и руководство Министерства обороны. Политик уточнил, что согласительный совет состоится завтра, 11 января.

"Также в ближайшее время будет информация о кадровых вопросах в Комитетах Верховной Рады", – добавил он, очевидно намекая на историю с отзывом Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета ВР по нацбезопасности.

Контекст

Сегодня вечером нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что фракция "Слуга народа" на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект Кабмина на доработку.

Позже нардеп Ярослав Железняк уточнил, что не утверждал бы, что там было принято финальное решение.

"Как минимум потому, что оно точно с правительством и, главное, ОП не согласовано", — отметил он.

Как видим, Давид Арахамия опроверг эти заявления.

Напомним, в ВР зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации – кроме правительственного (№10378) еще четыре альтернативных.

Раньше мы писали о главных противоречиях и спорах вокруг скандального законопроекта о мобилизации.

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