Законопроект о мобилизации: Безугла анонсировала новые обязанности военнообязанных

Во время действия военного положения нужно будет пройти медосмотр и самостоятельно явиться для уточнения данных.

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла сообщила, что в новом законопроекте по рекрутингу, мобилизации и прохождению военной службы предусмотрены дополнительные обязанности для военнообязанных.

Об этом она написала в субботу, 16 декабря, на своей Facebook-странице.

В настоящее время продолжается проработка "реалистической модели" законопроекта перед его регистрацией в Верховной Раде. В черновом документе предусмотрено, что военнообязанные граждане будут обязаны:

предоставить данные о местожительстве работодателю;

пройти медосмотр во время мобилизации;

самостоятельно явиться в ЦНАП/ТЦК СП для уточнения данных;

постоянно носить с собой военно-учетный документ (ВУД) во время действия военного положения.

При этом Марьяна Безугла отметила, что уточнение учетных данных в ЦНАП или ТЦК не будет означать немедленную мобилизацию.

Некоторые изменения должны произойти и в сфере военного учета.

Законопроект предусматривает, что в сервисе "Дія" может отображаться так называемый "сертификат защитника", но не повестка.

Правила военного учета за границей должен будет определить Кабмин.

Напомним, этим законопроектом также планируется ввести изменения в правила вручения повесток военнообязанным гражданам.

Читайте также: