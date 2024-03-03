Законопроект о мобилизации: будет ли бронь за деньги и блокирование карт уклонистов – нардеп ответил

По словам Романа Грищука, идея о бронировании граждан от мобилизации за деньги, скорее всего, не будет прописана в этом законопроекте.

Народные депутаты продолжают работать над громким законопроектом о мобилизации и пытаются прийти к согласию относительно скандальных положений.

Об этом рассказал депутат от "Слуги народа" Роман Грищук в интервью "Телеграфу".

По его словам, скорее всего, в новом документе не будет требования блокировать карточки уклонистам. Также почти согласован вопрос об отсрочке от мобилизации для некоторых категорий населения.

"Мы понимаем, что банковские карточки уклонистам блокировать не будут. Ухаживающие за людьми с инвалидностью получат отсрочку от мобилизации. По аспирантам решение на 90% принято. Но в целом еще огромная куча вопросов остается", — говорит Грищук.

Кроме того, нардеп уточнил, что идея бронирования граждан от мобилизации за деньги, скорее всего, не будет прописана в этом законопроекте.

"Не думаю, что это будет касаться этого закона. Возможно, какое-то отдельное решение, но вряд ли это будет освещено в законопроекте, о котором мы говорим", – подытожил Роман Грищук.

Напомним, 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации.

Нардеп Федор Вениславский назвал самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации.

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