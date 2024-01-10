Законопроект о мобилизации будет вынесен на голосование вместе со всеми антиконституционными нормами — нардеп

Антиконституционный законопроект об усилении мобилизации собираются одобрить в первом чтении вместе со всеми скандальными нормами.

Об этом стало известно из сообщения нардепа Ярослава Железняка.

По его словам, вечером 10 января в Комитете собираются предложения от фракций относительного того, какие рекомендации включить в текст решения Комитета. На следующий день утром планируется собрать согласительный совет от фракций. Уже в 10:00 Комитет по плану должен вынести свое решение по проекту закона. Скорее всего, он будет рассмотрен вместе со всеми скандальными нормами и рекомендациями о том, что исправить.

"Далее в 12:00 начинается заседание и голосование за первое чтение. Затем, если успешное голосование, то 2 недели на подачу правок и где-то в феврале рассмотрение во втором чтении в Комитете и зале", — рассказал Железняк.

По его словам, в Раде сейчас активно ищут голоса "за" соответствующий законопроект — "фракцию даже для этого собирают сегодня вечером".

В то же время Железняк добавил комментарий члена оборонного Комитета Соломии Бобровской, которая объяснила, что в первом чтении проекта закона нельзя дать никаких рекомендаций или правок.

"Хочу напомнить и подчеркнуть, что никаких рекомендаций/правок и тд в первом чтении быть не может согласно регламенту. Правки могут готовиться и подаваться уже до 2 чтения! Кстати, там целый массив правок. Следовательно, зал должен собрать голоса на текст Правительства с всем массивом его проблемных вопросов и антиконституционных норм", – сказала Бобровская.

Напомним, представитель профильного Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Федиенко в комментарии ТСН.ua сообщил, что на пленарное заседание парламента, которое состоится 11 января, будет вынесен законопроект о мобилизации в том виде, который был подан правительством. Со всеми ограничениями и скандальными нормами.

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