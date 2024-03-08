Законопроект о мобилизации: будут ли призывать в армию с инвалидностью третьей группы

Люди с инвалидностью II и III групп должны будут пройти повторный осмотр на ВВК.

В законопроекте о мобилизации, который сейчас дорабатывают в Верховной Раде до второго чтения, предусмотрено, что люди с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу. Однако есть нюансы.

Мобилизируют ли людей с III группой инвалидности – читайте на ТСН.ua.

Напомним, 7 февраля парламент в первом чтении принял законопроект о мобилизации №10449. До конца марта документ могут проголосовать и во втором чтении. В законопроект были внесены изменения в нормы, регулирующие мобилизацию лиц с инвалидностью.

Подлежат ли мобилизации люди с инвалидностью III группы

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Согласно законопроекту №10449, призыву во время мобилизации не подлежат:

люди с инвалидностью,

люди, которые согласно заключению ВВК временно негодны к военной службе на период от 6 до 12 месяцев (с последующим пересмотром).

То есть люди с инвалидностью II и III групп должны будут пройти пересмотр на ВВК. В то же время, это не касается тех, кто получил группу инвалидности вследствие защиты государства.

Заметим, что люди с инвалидностью имеют право на прохождение военной службы по контракту.

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"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно негодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии)", – говорится в мобилизационном законопроекте.

Документ также предусматривает, что ВВК больше не будут выдавать выводы об ограниченной годности к военной службе. Поэтому те, кто считается ограниченно годным, также должны будут пройти пересмотр, если Рада окончательно примет новый закон о мобилизации.

Напомним, ранее нардеп Федор Вениславский сообщил, что после 24 февраля 2022 года количество людей с инвалидностью II и III группы очень возросло. Именно это побудило нардепов согласовать, чтобы подобные лица повторно прошли ВВК. Они должны подтвердить годность или негодность к военной службе.

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