Законопроект о мобилизации: может быть три варианта рассмотрения – нардеп

По словам нардепа, Минобороны настаивает на оперативном принятии законопроекта о мобилизации.

Министр обороны Рустем Умеров, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала побывали на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и отметили необходимость усовершенствования политики мобилизации.

Об этом рассказал секретарь оборонного комитета ВР Роман Костенко в комментарии "Укринформу".

"Утром на заседание комитета приходили Умеров, Залужный, Шаптала. Они доносили нам необходимость усовершенствования политики мобилизации и связанные с этим вопросы. Комитет задавал свои вопросы. Также мы предоставляли свои предложения, но подробно не обсуждали все нюансы законопроекта. Министр обороны, главнокомандующий ВСУ и начальник Генштаба ВСУ ушли, остались заместители министра обороны, пришли другие министры, не буду называть, кто именно. Сейчас идет постатейное рассмотрение законопроекта", – сказал Костенко.

По его словам, обсуждение правительственного законопроекта продлится еще несколько дней. За это время нардепы и министры подробно прорабатывают каждое положение документа, высказывают свои предложения по их усовершенствованию.

Костенко уточнил, что может быть три варианта дальнейшего продвижения рассмотрения законопроекта:

голосование в первом чтении в сессионном зале и доработка до второго чтения на уровне комитета,

наработка в комитете своего варианта до первого чтения,

голосование за направление представленного законопроекта на доработку субъекту законодательной инициативы, то есть Кабинету министров.

Нардеп добавил, что Минобороны поддерживает именно первый вариант и настаивает на оперативном принятии решения.

Ранее народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что главком ВСУ Залужный и глава Минобороны Умеров настаивают на усилении мобилизации, потому что некому будет защищать государство.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря рассказал о плане мобилизации. По его словам, Генштаб предложил мобилизовать дополнительных 450-500 тысяч человек.

Читайте также: