Законопроект о мобилизации доработают, но мужчинам нужно прийти в ТЦК: в ВСУ объяснили почему

Новый законопроект о мобилизации будет дорабатываться. Впрочем, мужчинам следует обновить данные в Территориальных центрах комплектования и соцподдержки, если они еще этого не сделали.

Об этом в эфире телемарафона заявил начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.

"На данный момент есть законопроект, который будет дорабатываться. Я вам могу сказать, как это работает все сейчас. Сейчас ничего не изменилось. Все, кто еще не обновил свои данные в ТЦК и СП, нужно это сделать. Надо появиться и актуализировать свои данные", — рассказал он.

По его словам, в настоящее время в вопросах мобилизации ничего не изменилось — "все как работало, так и работает". Фитьо отмечает, что "мобилизация осуществляется планово".

"Призывной возраст военнообязанных граждан – 18-60 лет, сейчас по мобилизации от 27 лет берут, если нет причин для получения отсрочки. Пока никаких изменений, все как работало, так и работает.", — констатировал он.

Напомним, 25 декабря в парламенте был зарегистрирован новый законопроект о мобилизации. В частности, речь идет об изменении призывного возраста с 27 до 25 лет, а также исключении срочной военной службы как вида военной службы.

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