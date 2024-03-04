Законопроект о мобилизации — это приговор для власти: политолог высказался по поводу принятия решений в Украине

История с законопроектом длится уже четыре месяца, что недопустимо в условиях войны.

В условиях войны решения должны приниматься очень быстро, однако они затягиваются на месяцы, которые являются провалом для власти. И ситуация с законопроектом о мобилизации наглядно это доказывает.

Об этом сказал политолог Алексей Кошель в эфире Radio NV.

"Этот законопроект, по-моему, это приговор для исполнительной и законодательной власти. История с законопроектом длится уже четыре месяца. Я не говорю о том, что он должен быть принят еще полтора года назад, как минимум", — добавил он.

Алексей Кошель назвал документ законопроектом со многими неизвестными.

"И мы не представляем, что будет на выходе. Но в условиях войны четыре месяца — это не просто многовато. Это показатель того, как не нужно принимать решения. Показатель того, что в условиях войны решения, которые должны приниматься очень быстро, затягиваются в месяце. И этот законопроект — один из многих. Кстати, в профильном комитете не рассмотрено около 700 проектов законодательных актов. Это просто представить достаточно сложно", — отметил Алексей Кошель.

По его словам, существует проблема низкой эффективности работы властей в условиях войны. Более того, эта проблема просто колоссальная.

"Это показатель того, что нам нужно искать ответ на вопрос о скорости принятия военных решений, скорости гражданских властей, скорости принятия решений местных властей. У нас не работает сам механизм. Вот он работает с задержками, с перебоями, несовершенен, в ручном формате. Это плохо. Не может быть эффективной власть именно в таких обстоятельствах", — сказал эксперт.

Тем временем украинский премьер заявил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации. По словам главы правительства Украины, 8 работающих граждан должны обеспечивать одного военнослужащего на фронте.