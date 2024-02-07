Законопроект о мобилизации: голосование в первом чтении сорвано – нардеп назвал причину

Рада 7 февраля должна была принять законопроект о мобилизации в первом чтении.

Верховная Рада в среду, 7 февраля, должна была проголосовать за принятие обновленного законопроекта о мобилизации в первом чтении. Однако, скорее всего, голосование не состоится.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Сегодня на 9:00 должен был начаться Комитет по вопросам обороны, где должен рассмотреть законопроект по усилению мобилизации №10449….. чтобы сегодня вынести на голосование в первом чтении. Но по состоянию на сегодняшний день еще не начал даже заседание – нет еще кворума…", – написал он.

Согласно регламенту Рады, без решения профильного комитета законопроект не должен выноситься в сессионный зал для голосования.

"Цирк с законопроектом о мобилизации от власти продолжается", – написал народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

Железняк также добавил, что в повестке заседания Верховной Рады, кроме закона о мобилизации, было еще 47 вопросов.

Напомним, Лубинец призвал принять законопроект о мобилизации.

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