Законопроект о мобилизации: как будут наказывать за неявку в ТЦК после вручения повестки

Подобные ограничения повлекли за собой немало споров в обществе.

За неявку в ТЦК после вручения повестки граждан будут ограничивать некоторые права, в частности – управление транспортным средством и пользование собственными средствами. Это регулирует статья 283-2 об особенностях производства по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в сравнительной таблице законопроекта о мобилизации, переданном в ВР.

Так, если гражданин добровольно в течение 10 дней со дня вручения повестки не исполнил обязанности или не явился в ТЦК (в том числе зарубежное дипломатическое учреждение Украины, если гражданин заграницей), то его:

ограничивают право на выезд за пределы Украины;

ограничивают в праве управления т/c;

налагают арест на средства и другие ценности в банках и других депозитарных учреждениях.

Напомним, Кабинет министров сегодня, 30 января, передал Верховной Раде новую версию законопроекта о мобилизации.

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