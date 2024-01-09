Законопроект о мобилизации: каких изменений ожидают в ОП после рассмотрения в парламенте

По словам Подоляка, в законопроект еще будут внесены дополнительные изменения.

Сегодня, 9 января, состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривали правительственный законопроект о мобилизации. Однако решение по Комитету принять обещают уже в среду, 10 января.

Чего ожидают в Офисе президента от смен мобилизационного законопроекта, рассказал советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

Подоляк заверил, что ему очень нравится публичное обсуждение законопроекта на разных уровнях, в частности, в депутатских комитетах.

"Есть большое количество замечаний, эти замечания обсуждаются на уровне депутатов, на уровне военных, на уровне Министерства обороны, других профильных министерств", – говорит советник руководителя ОП.

По его словам, в законопроект еще будут внесены дополнительные изменения.

"Для того чтобы он был действительно таким, который подходит под тот тип войны, который сегодня, к сожалению, происходит дальше в Украине. И поэтому мне кажется, что в результате, как итог этого всего будет абсолютно оптимальный, безусловно, не идеальный, но оптимальный закон, который будет урегулировать вопросы, накопленные уже практически двумя годами войны. И это, мне кажется, существенно повлияет на психо-эмоциональное состояние общества в том числе, потому что будут даны ответы на ряд важных вопросов", — подытожил Подоляк.

Ранее говорилось, что в законопроекте о мобилизации есть проблемы с половиной пунктов.

Напомним, юрист Ростислав Кравец указал на недостатки и коррупционные риски законопроекта о мобилизации.

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