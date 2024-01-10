Законопроект о мобилизации: какие нормы обсуждают и почему рассмотрение перенесли на сегодня

Главное по законопроекту о мобилизации за минувшие сутки собрал ТСН.ua.

Вчера, 9 января состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, где рассматривали правительственный законопроект о мобилизации. Однако законодатели не пришли к согласию и перенесли рассмотрение законопроекта по совершенствованию мобилизации на сегодня, 10 января.

Что за дискуссии шли и какие главные новости прошедших суток по поводу громкого законопроекта, разбирался ТСН.ua.

Когда примут решение

"Решение по законопроекту будет приниматься завтра (10 января. – Ред.), как по нему, так и по альтернативным. Есть предложение, чтобы Министерство обороны подготовило очередной драфт по изменениям, которые необходимо внести и в таком формате с замечаниями фракций он может быть внесен в парламент до первого чтения", – сказала нардепка и член комитета Ирина Фриз.

В свою очередь народный депутат Федор Вениславский добавил, что законопроект содержит много дискуссионных норм и в нынешнем виде нуждается в доработках.

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк предположил, что после рассмотрения в Комитете 10 января законопроект 11 января "пойдет в зал на голосование в первом чтении".

"Пока наиболее вероятен базовый сценарий: принятие в первом чтении правительственной версии с рекомендациями Комитета по изменениям текста (при доработке во втором чтении)", – сказал Железняк.

По его информации, текст закона о мобилизации вынесут на голосование без изменений.

О чем спорят

По словам Вениславского, есть еще несколько спорных норм:

нормы по электронным повесткам,

изъятие у физических лиц-предпринимателей автомобилей в виде военно-транспортной обязанности,

пункты, предусматривающие расширение полномочий представителей ТЦК и глав местных госадминистраций.

Нардеп Алексей Гончаренко подтвердил, что нардепы планируют оставить норму о демобилизации после 36 месяцев службы. По его словам, обсуждается вопрос, чтобы сделать этот срок меньше для боевых частей.

Еще раньше звучало предложение уменьшить срок демобилизации для пехотинцев и штурмовиков, которые больше всего рискуют собственной жизнью.

В то же время член Комитета безопасности, обороны и разведки Украины Соломия Бобровская сделала громкое заявление, что в законопроекте – проблемы с половиной пунктов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация в Украине: нардепы ссорятся за закрытыми дверями

Больше всего вопросов – к полномочиям органов местного самоуправления

"Речь идет о том, что председатели органов местного самоуправления могут иметь право на бронирование военнообязанных. Такие вещи не вписываются ни в какие ворота и это поле для манипуляций и коррупции. Мы хорошо знаем, как могут работать органы местного самоуправления.

Второе вопрос обеспечения доставки (органами местного самоуправления. – Ред.) граждан в ТЦК СП – это маловероятная история и невозможна. Вопрос, кого они будут доставлять, на каком основании. Мне кажется первое и второе это основные замечания, которые можно сразу объяснить о коррупционности или использовании служебного положения", – сообщила Соломия Бобровская в эфире "Громадського радіо".

По ее мнению, Минобороны должно именно наработать политику или схему, как получить количество людей, которые нужны Силам обороны.

О том, какие злоупотребления могут возникнуть со стороны ТЦК при принятии документа, мы писали в этой статье.

"Все зависит от ОП"

Бобровская проговорилась, что финальное решение по законопроекту будет зависеть и от Офиса президента.

"Мы не знаем, как это (обсуждать – ред.) фракции, поскольку будет давление от Офиса президента, чтобы за это голосовать. И в каком виде это (нормы законопроекта – Ред.) будет. Поэтому финальное решение будет сегодня позже", – заявила нардепка.

Она также добавила, что после 3-4 дней станет ясно, что будет в финальной версии законопроекта.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что довольны публичным обсуждением документа "на разных уровнях".

По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, в законопроект еще будут внесены дополнительные изменения и результат будет, "если не идеален, то оптимален.

От чего решили отказаться

Нардепка Ирина Фриз рассказала, что в законопроект не будут вносить:

сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой возвращается на территорию Украины).

сведения о принудительном исполнении решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).

другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию).

отклонили норму по сбору сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП). Только с согласия военнослужащего, резервиста, призывника эти данные могут быть предоставлены.

Есть 5 вариантов

По состоянию на утро вторника, 9 января, в ВР зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации – кроме правительственного (№10378) еще четыре альтернативных:

от Алексея Гончаренко (№10378-1), от Георгия Мазурашу (№10378-2), от Дмитрия Разумкова и группы нардепов (№10378-3), а также от Андрея Кита и Николая Люшняка (№10378-4).

Ранее глава Антикоррупционного комитета ВР Анастасия Радина предоставила перечень того, что необходимо усовершенствовать в законопроекте о мобилизации во избежание коррупционных рисков.

Читайте также:

▶На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация: что будет в новом законе и когда его примут?

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.