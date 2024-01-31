Законопроект о мобилизации: когда примут документ – нардеп подробно рассказал о графике

Кабинет министров 30 января передал в Верховную Раду новую версию законопроекта №10449 о мобилизации. Народный депутат Ярослав Железняк описал один из наиболее вероятных сценариев принятия законопроекта.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, Железняк отметил, что следующий этап после внесения в Верховную Раду – это включение законопроекта в повестку дня сессии Верховной Рады.

"Это не проблема и наверняка произойдет автоматически, так как новая сессия открывается. Далее важный этап – сокращение сроков представления альтернативных законопроектов с 14-ти дней до 7-ми. Это требует отдельного голосования (226+ голосов нардепов - ред.)", – объяснил нардеп.

По его словам, отдельное голосование в Раде может состояться не раньше 6 февраля и если будет поддержано такое сокращение – то законопроект имеет шанс быть рассмотрен на ближайшей пленарной неделе в феврале, условно 6 – 9 февраля.

Далее должно состояться заседание Комитета по обороне, которое примет решение поддержать правительственную версию законопроекта, либо какую-нибудь из альтернативных.

"Комитет уважаемый, поэтому раньше голосование за сокращение сроков (а это 6 февраля и далее) такое заседание не состоится", — уточнил он.

Затем законопроект вынесут на голосование в первое чтение. Скорее всего – не раньше 7 февраля.

Если законопроект депутаты поддержат 226 голосами в первом чтении, то потребуется еще одно голосование за сокращение срока правок. Для этого нужно тоже 226 голосов, и если такая процедура пройдет: у депутатов будет 7 дней на подачу правок. Если не пройдет – 14 дней на подачу правок.

Далее Комитет снова должен рассмотреть все правки. С учетом нагрузки и графика Верховной Рады – раньше конца февраля законопроект не будет вынесен на голосование до второго чтения.

Когда законопроект вынесут на второе чтение – будет зависеть от Комитета, но очевидно, что не раньше 22 февраля. Если будет много правок, процедура рассмотрения может затянуться на несколько дней.

"Напомню, что при рассмотрении правок в такие законы текст может изменяться (как было с законом о реестре). Но после их рассмотрения в зале должно состояться финальное голосование 226+ за второе чтение. Затем очень вероятно, что кто-то из депутатов внесет блокировочное постановление и нужно будет еще одно голосование, чтобы дать возможность Спикеру (Руслану Стефанчуку — ред.) подписать закон и отправить президенту. Затем президент должен подписать закон", — пояснил он.

Однако, по мнению Ярослава Железняка, уже очевидно, что раньше марта закон не вступит в силу. Плюс еще есть переходный период – месяц.

Напомним, в случае принятия нового законопроекта о мобилизации, некоторые категории украинцев будут обязаны повторно пройти медицинское обследование.

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