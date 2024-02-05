Законопроект о мобилизации могут приняты в первом чтении на этой недели – Корниенко

Верховная Рада может рассмотреть законопроект о мобилизации на этой неделе.
Верховная Рада Украины уже на этой неделе может принять в первом чтении законопроект №10449 о мобилизации.
Об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.
"На этой неделе высока вероятность, что парламент в зале рассмотрит этот законопроект, а также все альтернативные", — рассказал он.
Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде новую версию законопроекта №10449 о мобилизации.
Напомним, нардеп подробно рассказал о графике принятия законопроекта о мобилизации.
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