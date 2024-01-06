Законопроект о мобилизации могут завернуть: о чем больше всего спорят в Раде

Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сегодня, 6 января, закончил слушания по законопроекту по мобилизации.

Финальное решение по дальнейшей судьбе скандального документа о мобилизации оборонный комитет Верховной Рады планирует принять на следующей неделе.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал член комитета Федор Вениславский.

"Для того чтобы мы приняли решение, нужно чтобы этот документ рассмотрел также комитет по антикоррупционной политике и предоставил свои выводы. Есть две опции — либо вернуть Кабмину на доработку, либо принять проект за основу и дальше дорабатывать его в Раде до второго (чтение — ред.), что маловероятно. Есть ряд дискуссионных норм, которые не одобряют члены комитета", — пояснил нардеп.

По его словам, наибольшие дискуссии в комитете вызвали нормы относительно людей с инвалидностью 3 группы, дискреции органов (например, руководители военных администраций имеют не совсем юридически четко определенные полномочия), ограничения и наказания за неявку в ТЦК и внесение в реестр должников по решению руководителя ТЦК Кроме того, есть дискуссии относительно нормы об электронных оповещениях.

Напомним, полковник Службы безопасности Украины, секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко сообщил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 8-9 января должен принять решение о скандальном обновленном законопроекте о мобилизации.

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