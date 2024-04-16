Законопроект о мобилизации направили Зеленскому на подпись

В Верховной Раде сообщали, что часть норм начнет действовать сразу после подписания документа, а некоторые – через месяц.

Во вторник, 16 апреля, законопроект о внесении изменений в мобилизационный процесс направили президенту Украины Владимиру Зеленскому на подпись.

Об этом стало известно с сайта парламента.

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В соответствии с информацией, опубликованной на сайте Верховной Рады, накануне, 15 апреля, документ о мобилизации подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. На подпись спикера законопроект был направлен 12 апреля.

Следует отметить, что заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко 14 апреля отметил, что после подписи Владимира Зеленского часть норм начнет действовать сразу, а некоторые – через месяц.

Напомним, в Верховной Раде сообщили, когда Зеленский может подписать законопроект о мобилизации.

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