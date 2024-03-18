Законопроект о мобилизации: нардеп ответил, что тормозит рассмотрение поправок

Рассмотрение поправок в законопроект о мобилизации тормозят сами нардепы. На заседание комитета безопасности приходят не более половины избранников, тогда как правки рассматривают только тогда, когда присутствует их автор.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко, передают Новости.LIVE.

"Немного больше половины комитета присутствуют на соответствующих заседаниях. Я не понимаю почему так происходит. Не приходят провластные избранники и оппозиция, несмотря на то, что все осознают важность "мобилизационного" законопроекта", – сказал Демченко.

Нардеп уточнил, что рассмотрение предложенных поправок происходит только в том случае, если на заседании присутствует их автор. А приходят только где-то 20% из подавших правки.

Напомним, нардеп Федор Вениславский сказал, что на сегодняшний день комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассмотрел 870 поправок к законопроекту о мобилизации. Он посетовал, что "процесс продолжается медленно, поскольку многие авторы занимаются политическим популизмом".

7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации. Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

По словам нардепа Железняка, документ, скорее всего, будет принят во второй половине апреля, а вступит в силу он в середине мая.

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