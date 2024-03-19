Законопроект о мобилизации: нардепы могут разрешить подавать в розыск уклонистов

Нардепы допускают, что уклонявшихся, трижды проигнорировавших повестку и не явившихся в ТЦК, будут подавать в розыск

В рамках рассмотрения законопроекта о мобилизации нардепы допускают возможность разрешить подавать уклонистов в розыск. Кроме того, планируется увеличиваться штрафы и административная ответственность за уклонение от мобилизации.

Об этом заявил народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко в эфире телемарафона.

"Мы знаем за инициативу по поводу того, что будут увеличиваться штрафы и административная ответственность. Если ты получил первую повестку – этот штраф будет увеличен. Если ты не появился во второй раз по повестке в ВЛК, военкомат, то будет еще больший штраф. А третий раз, возможно, если ты специально избегаешь и так далее, по решению суда, я думаю, может человек подаваться в розыск... Это все то, что в принципе предлагает правительство... Я уверен в том, что профессионально депутаты правоохранительного комитета (это не комитет нацбезопасности) будут рассматривать соответствующие предложения", – сказал депутат.

При этом он отметил, что это может произойти только после того, как законопроект о мобилизации пройдет комитет нацбезопасности и сессионный зал Верховной Рады.

"Тогда будет понятно формат, вокруг чего строить соответствующие предложения по КУоАП или Уголовному кодексу", — подытожил Вадим Ивченко.

Напомним, что 7 февраля Рада поддержала в первом чтении проект об усилении мобилизации. Однако нардепы в законопроект подали 4195 правок, поэтому его рассмотрение затягивается.

По словам нардепа Железняка, документ, вероятнее всего, будет принят во второй половине апреля, а вступит в силу он только в середине мая.

Ранее нардеп Федор Вениславский перечислил самые дискуссионные пункты законопроекта о мобилизации и назвал лишь одно ограничение для уклонистов, которое планируют оставить в документе.

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