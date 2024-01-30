Законопроект о мобилизации: нардепка указала на важный момент

Этот аспект, в частности, обсуждается с партнерами.

Любое собственное планирование мобилизации предполагает, в том числе, дополнительное увеличение финансового обеспечения. Это важный момент, который следует учитывать.

Об этом в эфире телемарафона сказала член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Леся Забуранная.

"Как человек, работающий в бюджетном комитете, хочу отметить очень важный момент, это также то, о чем мы говорим с партнерами. Любое собственное планирование мобилизации предполагает, в том числе, дополнительное увеличение финансового обеспечения", — заверила она.

Напомним, Кабинет министров рассматривает новую версию законопроекта о мобилизации и после внесения некоторых правок передаст Верховной Раде в ближайшее время.

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