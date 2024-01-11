Законопроект о мобилизации отзывается с рассмотрения и возвращается инициатору

Состоялось закрытое совещание с военным командованием и заседание Согласительного совета в закрытом режиме, обсуждали законопроект о мобилизации. По результатам совещания законопроект возвращается инициатору.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Telegram.

Арахамия рассказал, что на закрытом совещании присутствовали Главнокомандующий Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство Верховной Рады, главы фракций и комитетов.

"Главный вопрос — законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Напоминаю, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме, с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией. Было много дискуссий. Мы понимаем запрос военного командования и готовы идти навстречу. Но не все нормы могут быть поддержаны. Какие-то положения прямо нарушают права человека, какие-то неоптимально сформулированы. Об этом открыто сказали военному командованию", — отметил он.

Давид Аразамия подчеркнул, что при этом все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

"По результатам совещания, законопроект возвращается инициатору. Одновременно передаем предложения, наработанные на комитете и в рабочих группах. Продолжение следует", — подытожил он.

Напомним, накануне нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил, что законопроект о мобилизации собираются принять в Раде в первом чтении 11 января вместе со всеми скандальными нормами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Подоляк: Что нужно делать с мобилизацией и скандальным законопроектом?

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